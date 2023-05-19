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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Число российских туристов в Израиле с января по апрель выросло на 184%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число российских туристов в Израиле с января по апрель возросло на 184%, превысив 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

"Количество иностранных туристов в Израиле продолжает расти. В списке стран-лидеров по въездному турпотоку за первые четыре месяца года на первом месте – США, откуда прибыли 339 тыс. туристов, прирост составил 109% к тому же периоду 2022 года. Также в первой тройке – Франция (87,9 тыс. туристов, плюс 51%) и Германия (73,8 тыс., плюс 146%)", - говорится в сообщении.

По данным Минтуризма, Россия, откуда прибыло 70,9 тыс. туристов, заняла по итогам четырех месяцев четвертое место. Рост по сравнению с 2022 годом составил 184%, а падение по сравнению с допандемийным 2019 годом – 28%. В апреле из России прибыло 17,4 тыс. путешественников.

Всего с января по апрель Израиль посетили 1,27 млн туристов со всего мира, что на 146% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 года.

Израиль РФ
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