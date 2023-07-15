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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Ожидание в пробке на Крымский мост со стороны Кубани увеличилось до двух часов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 9:00 субботы превысила 400 автомобилей, время ожидания досмотра выросло до двух часов, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту (ранее Минтранс РФ рекомендовал его в качестве источника информации о текущей обстановке на подъездах к мосту).

Уточняется, что со стороны Крыма затруднений при проезде моста нет.

Ранее сообщалось, что в пятницу к 16:00 очередь из Крыма перед въездом на мост достигла максимума за день - 716 машин. После этого Минтранс Крыма заявил об увеличении числа досмотровых постов на мосту со стороны Керчи, и очередь удалось ликвидировать к 20:00.

В субботу на 8:00 в пробке было уже 320 машин, ожидание обязательного досмотра перед въездом оценивалось в час.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

Крымский мост Крым Минтранс
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