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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 245 машин

Пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до 245 машин
У Крымского моста со стороны Краснодарского края
Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 11:00 субботы уменьшилась на треть - до 320 машин, однако выросла в пять раз со стороны Крыма, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту (ранее Минтранс РФ рекомендовал этот телеграм-канал в качестве источника информации о текущей обстановке на подъездах к мосту).

"11:00: в очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств, время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 245 транспортных средств, время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

На 10:00 в пробке перед обязательным досмотром на Крымском мосту со стороны Кубани было 482 автомобиля, со стороны Крыма - всего 50 машин.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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