Все задержавшиеся после ЧП на Крымском мосту легковые авто пересекли пролив

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Все легковые автомобили, ожидавшие проезда через Крымский мост с обеих сторон после атаки, пересекли Керченский пролив, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Все 320 машин, которые вчера скопились с крымской стороны, пропустили по мосту или перевезли паромами. Из Краснодарского края - там более 700 машин было - к этому моменту все они проехали. Легковой транспорт, который после теракта ждал проезда, весь пропустили", - сказал Аксенов журналистам во вторник.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Накануне власти рекомендовали автомобилистам выбирать маршрут через новые регионы, который грузовики используют с осени. Керченская паромная переправа на данный момент принимает только грузовой транспорт и пассажиров автобусов.