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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Время ожидания проезда на Крымский мост превысило два часа с обеих сторон

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Очереди на подъездах к Крымскому мосту увеличиваются с обеих сторон, время ожидания уже больше двух часов, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах.

По данным сервиса, на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 780 транспортных средств, со стороны Керчи проезда ожидают 773 машины.

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"Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Очереди на автоподходах к мосту начали собираться с 10:00, к 13:00 время ожидания составляло около двух часов.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение легковых автомобилей по мосту восстановили в ночь на вторник в реверсивном режиме.

Крымский мост
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