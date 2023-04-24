Путин поддержал идею о равных условиях выплат для всех участников спецоперации

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о равных условиях выплат денежного довольствия для всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО.

"Вопрос, который вы затронули в середине вашего доклада, на него нужно обратить особое внимание и безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это - принципиальный вопрос, и нужно добиться этого равенства", - сказал Путин на встрече первым заместителем председателя Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком.

В ходе встречи Турчак отметил, что в положении мобилизованных контрактников и добровольцев в этой сфере сейчас остаются диспропорции.

"Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он не находился. А контрактник - только если он непосредственно на передовой", - сказал Турчак, предложив убрать эти диспропорции.

Он привел пример: начальник штаба полка армейской авиации в прифронтовом регионе, участвующий в СВО, получает в разы меньше, чем тыловик, который находится в зоне спецоперации.

"Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников СВО", - сказал Турчак.

Путин с предложением согласился.