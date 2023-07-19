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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Wildberries добавил опцию бронирования отелей и туров на своем туристическом портале

Wildberries добавил опцию бронирования отелей и туров на своем туристическом портале
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Wildberries запустил возможность бронирования отелей и туров на собственном туристическом портале vmeste.wildberries.ru, сообщила компания.

Опция реализована в сотрудничестве с партнерами и распространяется на соответствующие услуги по России и за рубежом. Речь идет о продаже пакетных туров (включая перелет, проживание, страховку, трансфер), а также бронировании отелей, гостиниц и хостелов - всего около 2 млн предложений по миру.

Туристический сервис Wildberries Travel был запущен весной 2023 года. Изначально он позволял приобрести билеты на самолет, поезд, автобусы, а также построить сложный маршрут с комбинированием разных видов транспорта. Также на портале представлена информация о регионах РФ, которую можно использовать как гид в поездках.

Сервис доступен с компьютера и через приложения в App Store и Google Play.

Wildberries
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