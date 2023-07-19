К гостайне не допустят должностных лиц с иностранным гражданством или живущих за границей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, уточняющий порядок доступа лиц к гостайне и основания для отказа в допуске.

Основанием для отказа в допуске к гостайне станет постоянное проживание должностного лица или его близких родственников за границей или наличие у него или его близких родственников гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, говорится в законе.

Также закон предусматривают, что председатели Госдумы и Совета Федерации смогут принимать решения об ограничении на выезд из РФ депутатов и сенаторов, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Решения могут быть приняты и в регионах. В отношении депутатов заксобраний такое решение могут принять председатели региональных парламентов, а глав муниципальных образований - губернаторы.

Закон предусматривают, что решение об ограничении права на выезд из России судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принимается в связи с положением, которое утверждает судебный департамент при Верховном суде по согласованию с президиумом Совета судей России.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Закон предусматривает, что допуск к гостайне, оформленный до дня вступления в силу закона, действителен до окончания срока действия допуска. Также указывается, что решение об ограничении права на выезд из РФ гражданина, осведомленного о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принятое до дня вступления в силу закона, действительно до окончания срока ограничения.