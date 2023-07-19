Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

К гостайне не допустят должностных лиц с иностранным гражданством или живущих за границей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, уточняющий порядок доступа лиц к гостайне и основания для отказа в допуске.

Основанием для отказа в допуске к гостайне станет постоянное проживание должностного лица или его близких родственников за границей или наличие у него или его близких родственников гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, говорится в законе.

Также закон предусматривают, что председатели Госдумы и Совета Федерации смогут принимать решения об ограничении на выезд из РФ депутатов и сенаторов, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Решения могут быть приняты и в регионах. В отношении депутатов заксобраний такое решение могут принять председатели региональных парламентов, а глав муниципальных образований - губернаторы.

Закон предусматривают, что решение об ограничении права на выезд из России судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принимается в связи с положением, которое утверждает судебный департамент при Верховном суде по согласованию с президиумом Совета судей России.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Закон предусматривает, что допуск к гостайне, оформленный до дня вступления в силу закона, действителен до окончания срока действия допуска. Также указывается, что решение об ограничении права на выезд из РФ гражданина, осведомленного о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принятое до дня вступления в силу закона, действительно до окончания срока ограничения.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совфед разрешил регионам самим решать, как поступать с бездомными животными

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля

Сенаторы одобрили закон о запрете смены пола в РФ

Российские военные ночью нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе

В ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС

Песков заявил, что всем в мире ясно, что означает попытка посягательства на главу РФ

Совет Федерации одобрил дополнения к законодательству об иноагентах

Wildberries добавил опцию бронирования отелей и туров на своем туристическом портале

Wildberries добавил опцию бронирования отелей и туров на своем туристическом портале

Источники назвали нового куратора вопросов безопасности в Минтрансе

В ФТС отметили рост внешнеторгового оборота РФ за I полугодие на 3% к 2019 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });