Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Некоторые вещдоки и конфискат предлагают передать гражданам в период мобилизации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг одобрил поправки в ряд законодательных актов, предусматривающие безвозмездную передачу гражданам и организациям вещественных доказательств в рамках уголовных дел, а также конфискованных предметов административных правонарушений в условиях мобилизации или военного положения.

Поправками предусматривается, что в период мобилизации, военного положения или в военное время при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела вещественные доказательства, подлежащие конфискации, реализации, утилизации или уничтожению могут быть переданы органам публичной власти для реализации возложенных на них полномочий или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям в порядке, установленном правительством.

То же касается и конфискованных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, предусматривают поправки.

Поправки внесены первыми заместителями председателя комитета по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной и Даниилом Бессарабовым ко второму чтению проекта закона (297328-8).

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС сообщило о снижении частоты детонации боеприпасов на горящем в Крыму полигоне

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли на лечение в Москву

На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

Что произошло за день: среда, 19 июля

Путин заявил, что РФ вернется в "зерновую сделку" только при выполнении всех условий

Единая электронная виза для въезда в РФ будет запущена с 1 августа 2023 года

Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

Путин считает, что ООН искренне стремилась к выполнению всех положений "зерновой сделки"

Власти Севастополя признали небольшие задержки с поставкой бензина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });