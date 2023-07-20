Некоторые вещдоки и конфискат предлагают передать гражданам в период мобилизации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг одобрил поправки в ряд законодательных актов, предусматривающие безвозмездную передачу гражданам и организациям вещественных доказательств в рамках уголовных дел, а также конфискованных предметов административных правонарушений в условиях мобилизации или военного положения.

Поправками предусматривается, что в период мобилизации, военного положения или в военное время при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела вещественные доказательства, подлежащие конфискации, реализации, утилизации или уничтожению могут быть переданы органам публичной власти для реализации возложенных на них полномочий или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям в порядке, установленном правительством.

То же касается и конфискованных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, предусматривают поправки.

Поправки внесены первыми заместителями председателя комитета по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной и Даниилом Бессарабовым ко второму чтению проекта закона (297328-8).