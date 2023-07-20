Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года

Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных президентским указом от 8 марта 2022 года "в целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности", продлено сразу на два года - до 31 декабря 2025 г.

Соответствующая поправка внесена указом Владимира Путина от 20 июля. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

В изначальной версии документа срок действия специальных мер ограничивался 31 декабря 2023 года.

Пункты прошлогоднего указа, действие которых пролонгировано, предусматривают запрет или ограничение на вывоз за пределы РФ и/или ввоз на ее территорию продукции и сырья согласно перечням, определяемым правительством, а также установление повышенных ставок экспортных/импортных пошлин.

В рамках предоставленных этим указом полномочий правительство запретило экспорт в недружественные страны, в частности, необработанных лесоматериалов, отходов и лома вольфрама, легированной стали, коррозионностойкой стали с содержанием никеля от 8%, целого перечня товаров двойного назначения. Также запрещен или ограничен вывоз отдельных видов технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, турбин, станков, транспортных средств (включая железнодорожные вагоны, локомотивы, контейнеры), сельхозтехники, электроаппаратуры и др.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

МИД заявил, что Москва сама приняла решение о представительстве РФ на саммите БРИКС

МИД заявил, что Москва сама приняла решение о представительстве РФ на саммите БРИКС

МЧС сообщило о снижении частоты детонации боеприпасов на горящем в Крыму полигоне

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли на лечение в Москву

На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

Что произошло за день: среда, 19 июля

Путин заявил, что РФ вернется в "зерновую сделку" только при выполнении всех условий

Единая электронная виза для въезда в РФ будет запущена с 1 августа 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });