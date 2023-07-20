Крыша цеха обрушилась в колонии на Урале, погиб монтажник

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рабочий погиб в результате обрушения крыши цеха, расположенного на территории исправительной колонии №5 в Свердловской области, сообщил журналистам и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Анатолий Надбитов.

Возбуждено дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что еще один мужчина 1971 года рождения получил множественные переломы, его госпитализировали. Также находится под завалами мужчина 1984 года рождения.

"По предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия", - отметил Горелых.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко пояснил, что ремонтные работы на крыше цеха выполняла подрядная организация. Назначена служебная проверка.

Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных пострадавших нет.