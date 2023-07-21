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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В очереди перед Крымским мостом скопилось более 500 машин

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ожидание в очередях перед Крымским мостом в обоих направлениях составляет около часа, сообщает в пятницу телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"9:00: в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств, ожидание около часа", - говорится в сообщении.

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Легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Крымский мост
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