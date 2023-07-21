"Аэрофлот" дополнил винную карту на борту новыми марками российских вин

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" обновил винную карту на борту и добавил в нее новые марки вин российского производства, говорится в пятницу в сообщении авиаперевозчика.

"Пассажирам в классе Бизнес, в зависимости от направления полета, будут предлагаться вина, произведённые в Краснодарском крае: красные сухие Арена Геленджик-Криница-Бетта и Южный лес Дивноморское, а также белые сухие Холодный туман Дивноморское и Солнечный ветер Дивноморское. Также на всех рейсах в классе Бизнес предлагается игристое вино Шато Тамань Select Blanc Brut", - сообщает "Аэрофлот".

В эконом-классе уже можно попробовать красное сухое вино Красностоп Анчелотта, в ближайшее время станет доступным белое сухое Пино Гриджо Анима Аристов.

Поставщик был определен в ходе открытой конкурсной процедуры, сообщает "Аэрофлот".

Накануне депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Алтухов на пленарном заседании предложил запретить на предприятиях общепита и на транспорте продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных, и заявил о необходимости заместить такой алкоголь отечественной продукцией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею поддержки российских производителей.

"Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать", - заявил он.