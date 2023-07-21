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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Семь районов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Двадцать населенных пунктов в семи районах Белгородской области подверглись ударам ВСУ за минувшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу.

По его информации, наибольшее число обстрелов пришлось на Шебекинский городской округ.

"По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Марьино - девять минометных снарядов, по селу Терезовка - шесть, по поселку Ленинский - четыре. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром и Нехотеевка - зафиксировано по два прилета в каждом. Никто не пострадал. В Муроме осколками снарядов посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Краснояружском районе обстреляно четыре села, добавил Гладков.

"По селу Вязовое выпущено восемь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Еще в одном домовладении повреждена хозпостройка. По окраине села Графовка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье - один. Обошлось без последствий. Также из артиллерии обстреляна окраина села Поповка - зафиксировано пять прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены линии газо- и электроснабжения, которые к данному моменту восстановлены", - уточнил глава региона.

Четыре села ВСУ атаковали и в Белгородском районе, ни в одном из них пострадавших и разрушений нет.

"По селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - четыре артиллерийских и три минометных снаряда, по селу Солнцевка - один артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшена одна граната", - проинформировал губернатор.

В Грайворонском городском округе артобстрелам подверглись два села.

"По селу Смородино выпущено пять артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, крыши и ворота. Повреждена линия газоснабжения. Есть повреждения в одном из помещений сельхозпредприятия. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Новостроевка-Вторая - зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.

В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка - зафиксировано 18 и 15 прилетов соответственно. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок - зафиксировано 10 прилетов, обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА одну гранату. Никто не пострадал, разрушений нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область
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