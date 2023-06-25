Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Назарбаевым
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой, Владимиром Путиным", - сообщил в воскресенье телеграм-канал "Пул Первого".
Отмечается, что во второй половине дня состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Как говорится в сообщении, "обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения".