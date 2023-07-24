Минпромторг надеется на участие авиакомпаний в подконтрольной эксплуатации новых самолетов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ считает необходимым участие авиакомпаний в подконтрольной опытной эксплуатации новых воздушных судов, заявил замглавы ведомства Олег Бочаров на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в понедельник.

"Чего бы это ни стоило, нам нужно обратно ввести все нормы, которые обеспечивали опытную эксплуатацию. Главная управленческая ошибка последних 30 лет, на мой взгляд, - что мы, не создав самолет, под экономическим давлением писали финмодели и не оправдывали их. Мы фиксировали стоимость и не достигали ее", - сказал Бочаров.

"Только опытная эксплуатация, только заинтересованность эксплуатантов и понимание, что эксплуатанту будут погашены убытки, приводит к тому, что авиатехника не только поднимается, но и раскручивается. Отсутствие опытной эксплуатации, коммерческие требования к первым серийным самолетам - это ошибка", - отметил он.

Первые два серийных самолета МС-21 с американскими двигателями Pratt&Whitney будут переданы группе "Аэрофлот" не для коммерческих рейсов, а в так называемую подконтрольную эксплуатацию, говорил в прошлом году гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Самолеты начнут летать - они не будут стоять в расписании, на них нельзя будет купить билет. Тем не менее, самолет начнет эксплуатацию, мы начнем получать данные по эксплуатации, пилоты начнут учиться, экипажи - тренироваться, как обращаться с этим самолетом", - пояснял Слюсарь.