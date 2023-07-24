Мантуров сообщил о многократном увеличении поставок боеприпасов для армии РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о многократном увеличении поставок боеприпасов для нужд российской армии.

"Если говорить о средствах поражения, мы сейчас входим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года", - сказал Мантуров на совете по ОПК в Приволжском федеральном округе (ПФО).

По его словам, с начала 2023 года по многим видам вооружения, военной и специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год.

"Практически все предприятия, за редким исключением, выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются, либо компенсируются аналогичными изделиями", - заявил вице-премьер.