Путин в среду встретится с президентом Египта и премьером Эфиопии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в преддверие саммита Россия-Африка встретится с египетским коллегой Абдельфаттахом ас-Сиси и проведет переговоры с находящимся с официальным визитом в России премьером Эфиопии Абий Ахметом.

Кроме того, в этот день у него запланирована встреча с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в Санкт-Петербург на саммит Россия-Африка и предшествующий ему экономический и гуманитарный форум прибудут семнадцать иностранных лидеров, и Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.

Еще десять стран будут представлены на уровне премьеров, вице-премьеров и глав парламента.

Всего же в саммите примут участие делегации из 49 государств континента, а также руководство практически всех региональных организаций.