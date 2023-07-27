Путин примет участие в пленарном заседании форума Россия-Африка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия-Африка и продолжит встречи с приехавшими в Санкт-Петербург лидерами стран континента.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства, Путин примет участие в пленарном заседании вместе с действующим председателем Африканского союза, президентом Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. Перед началом пленарного заседания состоится их отдельная встреча.

Кроме того, Путин пообщается и с руководителями региональных организаций.

Он также продолжит череду двусторонних встреч. На четверг запланированы его беседы с президентами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи - Филипе Ньюси, Эваристом Ндайишимийе, Эммерсоном Мнангагвой, Йовери Мусевени и Исайясом Афеворки.

Вечером состоится церемония официальной встречи глав делегаций, прибывших на саммит, а также торжественный прием от имени российского президента.

Как ранее сообщил Ушаков, в Санкт-Петербург на саммит Россия-Африка и предшествующий ему экономический и гуманитарный форум прибудут 17 иностранных лидеров, и Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.

Еще 10 стран будут представлены на уровне премьеров, вице-премьеров и глав парламента.

Всего же в саммите примут участие делегации из 49 государств континента, а также руководство практически всех региональных организаций.