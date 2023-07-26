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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

В Ингушетии хотят запретить жениться без справки от нарколога

В Ингушетии хотят запретить жениться без справки от нарколога
Фото: Алексей Иванов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил предложение ввести запрет на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости, сообщила его пресс-служба.

"У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. (...) Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. (...) Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе", - объяснил Калиматов.

Глава Ингушетии предложил применять новые механизмы и эффективные методы борьбы с наркотиками.

"Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство", - заявил он.

По поручению Калиматова во всех районах и городах республики Министерство по внешним связям, национальной политики, печати и информации региона проведет сходы граждан для разъяснительных бесед и выработки консолидированного решения по выдаче упомянутых справок и обеспечения контроля.

Первая такая встреча прошла в Малгобекском районе, где участники поддержали инициативу властей, которую начнут реализовывать к сентябрю этого года. До этого будут проведены встречи с общественниками и религиозными деятелями.

В 2012 году тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил ввести обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию мужчин и женщин, планирующих вступить в брак. Он сказал тогда, что в Чечне подобная программа действует с 2011 года и за этот год до свадеб удалось выявить 26 ВИЧ-инфицированных.

В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что за годы действия этой нормы тест на ВИЧ перед свадьбой к тому моменту прошли 95 тысяч человек и было выявлено 94 ВИЧ-инфицированных. Он подчеркивал, что обойти это требование было невозможно. Кадыров тогда предложил Госдуме ввести соответствующий закон для всей России.

Малгобек ВИЧ Махмуд-Али Калиматов Ингушетия
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