Песков заявил, что на полях саммита РФ-Африка активно обсуждается ситуация в Нигере

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с мятежом в Нигере активно обсуждается на российско-африканском саммите в Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка, как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся, да и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", - сказал Песков журналистам.

Как сообщалось, военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и объявлении комендантского часа. Работа всех учреждений республики приостановлена.

Полковник Амаду Абдрамане сообщил, что силы обороны и безопасности Нигера выступили против президента Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". В своем заявлении Абдрамане также предостерег от иностранного вмешательства.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера.

Телеканал CNN сообщил, что президент Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.