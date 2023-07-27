РФ в 2023 году рассчитывает направить в Африку 18-20 млн т топлива

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия может направить в Африку по итогам 2023 года 18-20 млн тонн нефтепродуктов, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"В 2022 году мы направляли в Африку около 8 млн тонн нефтепродуктов. Нефти совсем мало отправляем, больше они запрашивают нефтепродукты, дизель в первую очередь. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили. Рассчитываем, что в целом по году 18-20, может быть 25 млн тонн будет. Это уже в разы превышает предыдущие объемы", - сказал министр.