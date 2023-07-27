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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Генпрокурор РФ поручил жестко реагировать на нарушения прав мобилизованных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным жестко реагировать на нарушения прав мобилизованных, военнослужащих и их семей, за полгода прокурорам поступило более 86,5 тыс. обращений от этих граждан.

Как сообщили в генпрокуратуре РФ, в четверг под председательством Краснова прошло заседание коллегии надзорного ведомства.

"На коллегии отмечено, что за прошедшие полгода прокурорами пресечено около 3 млн нарушений в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод граждан. Среди наиболее острых из них - связанные с обеспечением прав мобилизованных, военнослужащих и их семей. Об этом свидетельствуют более 86,5 тыс. поступивших от них в органы прокуратуры обращений", - сообщили в генпрокуратуре.

В этой связи, добавили там, Краснов поручил подчиненным "реагировать на такие нарушения принципиально и жестко, вплоть до постановки вопроса об уголовной ответственности".

В ведомстве отметили, что поскольку в условиях проведения специальной военной операции актуальны вопросы обеспечения трудовых прав граждан на оборонных предприятиях, требуется усиление надзорного сопровождения вопросов социального, бытового и транспортного обслуживания работников этой отрасли.

"Особое значение имеют вопросы надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса. Прокурорами пресечено более 42 тыс. нарушений законов, в суды направлено 2 тыс. исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд руб.", - отметили в генпрокуратуре.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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