Езду на электросамокатах запретят в парках Ессентуков

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Ессентуков (Ставропольский край) намерены запретить катание на электросамокатах в парках, сообщает пресс-служба администрации города.

"В главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки (для проезда электросамокатов - ИФ), а нарушители заплатят штраф 800 рублей", - говорится в сообщении.

Вопрос о передвижении на электросамокатах в парках Победы и Лечебном, где произошел травмоопасный случай с участием такого вида транспорта, обсудили на заседании комиссии по дорожной безопасности города.

Площадь зеленых зон курорта Ессентуки составляет почти 100 гектар. Там расположены терренкуры для оздоровительной ходьбы.