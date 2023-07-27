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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Езду на электросамокатах запретят в парках Ессентуков

Езду на электросамокатах запретят в парках Ессентуков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Ессентуков (Ставропольский край) намерены запретить катание на электросамокатах в парках, сообщает пресс-служба администрации города.

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"В главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки (для проезда электросамокатов - ИФ), а нарушители заплатят штраф 800 рублей", - говорится в сообщении.

Вопрос о передвижении на электросамокатах в парках Победы и Лечебном, где произошел травмоопасный случай с участием такого вида транспорта, обсудили на заседании комиссии по дорожной безопасности города.

Площадь зеленых зон курорта Ессентуки составляет почти 100 гектар. Там расположены терренкуры для оздоровительной ходьбы.

Ессентуки Ставропольский край
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