Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Минсельхоз РФ планирует увеличить число сельхозатташе в странах Африки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в ближайшее время планирует в полтора раза увеличить число своих представителей - сельхозатташе в странах Африки.

"Минсельхоз оказывает всемерную поддержку развитию товарооборота с африканскими странами, в том числе с этой целью в страны Африки уже направлено восемь представителей министерства, наших сельхозатташе. Их деятельность оказывает прямое и непосредственное влияние на увеличение объема торговли. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в полтора раза", - сказал в пятницу замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

По его словам, в настоящее время на долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% - импорта ячменя, более 13% - импорта растительных - соевого и подсолнечного - масел. "Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность и которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул замминистра.

Как отметил Левин, экспорт российского продовольствия в страны Африки продолжает стабильно расти, за первое полугодие 2023 года он стал существенно больше. "Мы увеличили практически все основные товарные группы, которые поставляем в страны Африки. И считаем, что можем и дальше уверенно наращивать эти поставки. В то же время РФ заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, тропических фруктов, какао-бобов и многой другой продукции, которая по климатическим условиям у нас не растет", - сказал замминистра.

Вместе с тем Левин отметил, что РФ обладает очень большим потенциалом для увеличения экспорта аграрной продукции, в том числе и в страны Африки. "Согласно принятой правительством программе, мы к 2030 году должны ввести в оборот еще 13 млн га сельхозземель, что позволит дополнительно собрать очень большие объемы зерновых, произвести масложировой продукции и т.д. Естественно, все они будут направлены на мировой рынок", - сказал он.

Минсельхоз РФ Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совфед одобрил запрет для призывников на выезд из РФ со дня направления повестки

"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу в 2024 году

Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Сенаторы одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Совет Федерации одобрил отсрочку для Венгрии по процентам по кредиту на АЭС "Пакш-2"

Депутаты предложили сажать на срок до 4 лет за взятки менее 10 тыс. рублей

Депутаты предложили сажать на срок до 4 лет за взятки менее 10 тыс. рублей

ФСБ задержала жителя Орловской области, собиравшегося примкнуть к украинской армии

ФСБ задержала жителя Орловской области, собиравшегося примкнуть к украинской армии

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Минобороны РФ заявило, что целью сбитого украинского дрона были объекты в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });