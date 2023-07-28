Минсельхоз РФ планирует увеличить число сельхозатташе в странах Африки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в ближайшее время планирует в полтора раза увеличить число своих представителей - сельхозатташе в странах Африки.

"Минсельхоз оказывает всемерную поддержку развитию товарооборота с африканскими странами, в том числе с этой целью в страны Африки уже направлено восемь представителей министерства, наших сельхозатташе. Их деятельность оказывает прямое и непосредственное влияние на увеличение объема торговли. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в полтора раза", - сказал в пятницу замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

По его словам, в настоящее время на долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% - импорта ячменя, более 13% - импорта растительных - соевого и подсолнечного - масел. "Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность и которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул замминистра.

Как отметил Левин, экспорт российского продовольствия в страны Африки продолжает стабильно расти, за первое полугодие 2023 года он стал существенно больше. "Мы увеличили практически все основные товарные группы, которые поставляем в страны Африки. И считаем, что можем и дальше уверенно наращивать эти поставки. В то же время РФ заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, тропических фруктов, какао-бобов и многой другой продукции, которая по климатическим условиям у нас не растет", - сказал замминистра.

Вместе с тем Левин отметил, что РФ обладает очень большим потенциалом для увеличения экспорта аграрной продукции, в том числе и в страны Африки. "Согласно принятой правительством программе, мы к 2030 году должны ввести в оборот еще 13 млн га сельхозземель, что позволит дополнительно собрать очень большие объемы зерновых, произвести масложировой продукции и т.д. Естественно, все они будут направлены на мировой рынок", - сказал он.