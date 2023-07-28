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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

РФ в I полугодии увеличила экспорт продукции АПК в Африку почти в два раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия в первой половине этого года экспортировала в Африку продукции АПК на $3,3 млрд, что почти в два года больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка".

"У нас товарооборот (продукции АПК - ИФ) со странами Африки растет. В первом полугодии он вырос на 60% и достиг $4,5 млрд. Серьезная цифра. И мы, конечно, не планируем останавливаться на достигнутом. При этом, если смотреть на экспорт российской продукции АПК, то в первом полугодии он вырос почти в два раза и на сегодняшний день составляет $3,3 млрд", - сказал он.

По словам министра, ключевым продуктом экспорта является пшеница. "Тут у нас динамика еще выше - мы поставили в страны Африки ее практически в три раза больше, чем по аналогичному периоду прошлого года, это практически 9 млн тонн", - сказал он, подчеркнув, что "это беспрецедентные цифры".

"Таких цифр мы не достигали (ранее - ИФ). Но видим, что потенциал далеко не исчерпан, поэтому с африканскими странами работаем. Думаю, что наш экспорт будет увеличиваться", - сказал Патрушев.

Вместе с тем он отметил, что "товарооборот - это дорога с двусторонним движением, это не только наш экспорт". РФ сотрудничает с африканскими странами и на предмет поставок той продукции, в которой заинтересован российский рынок. "Есть и по этому направлению прогресс. В целом у нас очень позитивное движение по товарообороту", - подчеркнул глава Минсельхоза РФ.

Зерновой экспорт РФ в Африку, кроме пшеницы, включает ячмень и кукурузу.

Как заявил накануне на форуме президент РФ Владимир Путин, всего в первом полугодии на африканский континент было поставлено почти 10 млн тонн российского зерна.

Дмитрий Патрушев Африка Минсельхоз РФ
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