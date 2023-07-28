Структура "Интер РАО" рассмотрит возможность строительства ГЭС в Мозамбике

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ООО "Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщило Минэнерго РФ в своем телеграм-канале.

Соглашение с Мозамбиком ранее в пятницу, не раскрыв деталей, анонсировал гендиректор "Интер РАО Экспорта" Максим Сергеев. Он заявил о желании компании расширить присутствие на рынке Африки в ходе форума "Россия-Африка".

По его словам, "Интер РАО Экспорт" разработало комплексный подход для развития и реализации проектов в Африке - от поставок энергооборудования до строительства объектов "под ключ" с привлечением местных компаний, локализацией ряда технологий.

"Наверное, ключевой вопрос - мы готовы предложить схемы организации проектного финансирования", - сказал глава "Интер РАО Экспорта".

Как следует из показанной в ходе выступления презентации, портфель заказов "Интер РАО Экспорт" составляет 1,3 ГВт стоимостью $2 млрд. Компания работает в странах СНГ, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, отметил Сергеев.