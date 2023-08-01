Атомный ледокол "Урал" встал на плановый ремонт в Петербурге

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 пройдет плановый ремонт в сухом доке АО "Кронштадтский морской завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК), сообщает пресс-служба ОСК.

"Судно пришвартовалось на достроечной набережной Балтийского завода для подготовки к ремонту. В течение нескольких недель его отбуксируют в акваторию Кронштадтского морского завода, где "Урал" пройдет плановый доковый ремонт", - говорится в сообщении.

Будут проинспектированы подводная часть корпуса, донно-бортовая арматура и винто-рулевой комплекс ледокола. Необходимые работы будут выполнены по результатам осмотра. После ремонта будет произведена окраска подводной части корпуса и восстановление маркировки. Работы проводятся в рамках гарантийных обязательств перед заказчиком, предусмотренных договором строительства, уточняет пресс-служба ОСК.

Второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" заложили в АО "Балтийский завод" (входит в состав ОСК) в июле 2016 года. В мае 2019 года атомоход был спущен на воду, а в ноябре 2022 года передан заказчику - ФГУП "Атомфлот" (входит в ГК "Росатом").

"В настоящее время на "Балтийском заводе" по заказу "Атомфлота" ведется строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 - "Якутия" и "Чукотка". "Якутию" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, а "Чукотку" - в 2026 году. Подписан контракт на строительство пятого и шестого ледоколов серии, которые будут сданы в 2028 и 2030 годах соответственно", - добавили в пресс-службе ОСК.

"Балтийский завод" специализируется на строительстве боевых кораблей и подлодок, ледоколов, гражданских судов.

Кронштадтский морской завод – одно из ведущих судоремонтных предприятий в России, основано в 1858 году. Как сообщается на сайте завода, с 2010 года на его мощностях проведены ремонт, модернизация и сервисное обслуживание более 1 тыс. кораблей и судов различного назначения.