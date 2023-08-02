Госструктурам разрешат передавать подлежащую списанию технику новым регионам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Государственные структуры смогут передавать "Народному фронту" ненужную технику для использования на территории новых регионов, сообщили в пресс-службе правительства, подписанное распоряжение утверждает перечень видов такой техники.

"Федеральные органы власти, предприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, смогут передавать подлежащую списанию и неиспользуемую технику Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию"" для выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов" - говорится в сообщении.

В перечень попали, в частности, автомобили, грузовики, мототранспорт, прицепы, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы.

"При наличии такой неиспользуемой или подлежащей списанию техники госструктуры будут уведомлять об этом Общероссийский "Народный фронт" и в случае заинтересованности безвозмездно передавать ее в собственность. Такую практику рекомендуется использовать органам местного самоуправления, госкомпаниям и госкорпорациям", - говорится в сообщении.