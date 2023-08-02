Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время определить место и сроки саммита

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе договорились в ближайшее время определиться по срокам и месту встречи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они давно собирались встречаться, еще до выборов президентских в Турции, но перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела в Турции, поэтому решили это сделать после. Выборы прошли, график напряженный и у Эрдогана (...). Они несколько раз говорили и по телефону, и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, и по срокам", - сказал Песков журналистам.

Повестка дня предстоящей встречи - двусторонние отношения, украинский вопрос, "зерновая сделка" и обмен мнениями по мировым делам, уточнил Песков.

По его словам, место российско-турецкой встречи на высшем уровне встречи еще предстоит определить.

"Это необязательно Турция, но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент (РФ - ИФ) на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас как раз время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты", - сказал Песков.

Детали предстоит согласовать по дипканалам, добавил он.

На вопрос, обсуждали ли президенты передачу Турцией Украине боевиков "Азова" (организация запрещена в России), он ответил: "Нет, эта тема не затрагивалась".

Телефонный разговор двух лидеров состоялся днем 2 августа. Пресс-служба Кремля сообщила, что они договорились "о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров". Агентство Anadolu сообщило, что Путин и Эрдоган по телефону договорились о визите российского президента в Турцию, но не назвало возможной даты этой поездки.