Рыбаки РФ полностью заняли долю стран Балтии на внутреннем рынке шпрот

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ полностью заместили долю стран Балтии на внутреннем рынке одних из популярных рыбных консервов - шпрот, сообщается центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка по итогам исследования этого рынка.

"До 2006 года лидером по продажам шпрот на российском рынке была Латвия. Но с введением ограничений на поставки этой продукции в 2006 году и полного запрета на ввоз в 2015 году российский рынок шпрот претерпел изменения. За время ограничений отечественные предприятия воспользовались шансом: нарастили вылов и производство и в результате заняли эту рыночную нишу полностью", - говорится в сообщении центра.

Этому, в частности, способствовало то, что РФ с 2015 года ежегодно увеличивает квоты для отечественных рыбаков на вылов мелкой рыбы на Балтике. В результате промысел сельдевых и анчоусовых в среднем растет на 7%. Только за 2022 год было выловлено на 11% больше, чем в 2021 году, - 980 тыс. тонн.

Производство рыбных консервов в масле (в том числе шпрот) с 2015 года в среднем ежегодно росло на 1%. Этому поспособствовало и включение в новый ГОСТ продукции из каспийской кильки. Так, в 2022 году было произведено 214 млн банок, или 75 тыс. тонн, рыбных консервов в масле.

По прогнозу центра, в этом году производство может достичь 217 млн банок (76 тыс. тонн).

Основным производителем популярных консервов является Калининградская область. В 2015 году выпуском шпрот занимались только три предприятия региона. За последние годы появилось 17 новых компаний. Эти консервы также производятся в Крыму и на Дальнем Востоке. "Поэтому запрет на балтийские шпроты прошел практически незамеченным для российского потребителя, дефицита этих консервов нет", - отмечается в сообщении.

Российские шпроты также идут на экспорт - в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Грузию, Молдавию и Монголию. Всего в 2022 году было экспортировано 8,8 тыс. тонн отечественных консервов в масле, что на 26% ниже уровня 2021 года, но близко к доковидным объемам в 7,2 тыс. тонн (в 2019 году).

"Что касается отечественного потребления рыбных консервов, то рынок показывает значительное увеличение спроса в декабре - на 50% и более, заметное снижение в январе - более чем на 35% от среднегодового показателя и небольшой всплеск в марте - около 10%. Такая ярко выраженная сезонность обусловлена тем, что в России традиционно готовят салаты и закуски на основе рыбы, и шпроты остаются очень популярными на праздничном столе", - отмечает руководитель центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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