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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Подписан закон о полномочиях Банка России в борьбе с нарушителями спецмер

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон (№ 996800-7), который наделяет ЦБ полномочиями по взиманию штрафов в размере до 5 млн рублей с некредитных финансовых организаций за несоблюдение требований закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Этот закон 2006 года позволяет России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны, а также предусматривает блокировку денежных средств.

В закон о ЦБ вводится новая статья, по которой регулятор, в случае нарушения некредитной финансовой организацией требований закона 2006 года о специальных мерах, вправе: вводить ограничение деятельности некредитной финансовой организации на срок до шести месяцев, в том числе ограничивать полностью или частично привлечение денежных средств, прием новых клиентов, выдачу займов и проведение иных операций; взыскивать штраф в размере до 5 млн рублей.

Речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг; страховых организациях (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), страховых брокерах, ОВС; НПФ; управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов; микрофинансовых организациях; лизинговых компаниях; коммерческих организациях, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; операторах финансовых, инвестиционных платформ и платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА).

Подписанный закон уточняет процедуру применения Россией экономических санкций. Санкции смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 50%.

Кроме того, ЦБ наделяется правом отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

По действующему с 2006 года законодательству, Россия может ввести экономические санкции в отношении иностранных компаний и физических лиц в случае недружественных действий иностранных государств. В рамках специальных экономических мер Россия может приостановить действие ряда международных договоров и программ, установить ограничение в туристической деятельности.

Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранных государств или иностранных организаций и граждан и о сроке, в течение которого меры будут применяться, принимается президентом РФ на основе предложений Совета безопасности РФ с обязательным незамедлительным информированием парламента РФ.

ЦФА Банк России Владимир Путин
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