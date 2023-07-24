Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Думе предложили усилить полномочия ЦБ в борьбе с нарушителями специальных экономических мер

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает наделить ЦБ полномочиями по взиманию штрафов в размере до 5 млн рублей с некредитных финансовых организаций за несоблюдение требований закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". Этот закон (принятый в 2006 году) позволяет России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны, а также предусматривает блокировку денежных средств.

Поправка о штрафах была внесена правительством ко второму чтению законопроекта (№996800-7).

В закон о ЦБ вводится новая статья, по которой регулятор, в случае нарушения некредитной финансовой организацией требований закона 2006 года о специальных мерах, вправе: вводить ограничение деятельности некредитной финансовой организации на срок до шести месяцев, в том числе ограничивать полностью или частично привлечение денежных средств, прием новых клиентов, выдачу займов и проведение иных операций; взыскивать штраф в размере до 5 млн руб.

Речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг; страховых организациях (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), страховых брокерах, ОВС; НПФ; управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов; микрофинансовых организациях; лизинговых компаниях; коммерческих организациях, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; операторах финансовых, инвестиционных платформ и платформ по выпуску ЦФА.

В рамках первого чтения данный законопроект предполагал уточнение процедур применения Россией экономических санкций. Уточнялось, что санкции смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. В подготовленных ко второму чтению поправках данная планка повышается до 50%.

Кроме того, ЦБ РФ наделялся правом отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций. Данная мера сохранилась и ко второму чтению.

Предполагалось, что закон вступит в силу через 30 дней после опубликования, в новой версии – через 180 дней после официального опубликования.

Согласно действующему с 2006 года законодательству, Россия может ввести экономические санкции в отношении иностранных компаний и физических лиц в случае недружественных действий иностранных государств. В рамках специальных экономических мер РФ может приостановить действие ряда международных договоров и программ, установить ограничение в туристической деятельности.

Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранных государств или иностранных организаций и граждан и о сроке, в течение которого меры будут применяться, принимается президентом РФ на основе предложений Совета безопасности РФ с обязательным незамедлительным информированием парламента РФ.

Правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон о запрете смены пола

Апелляционный суд 31 июля рассмотрит жалобу на приговор Кара-Мурзе за госизмену

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Мантуров сообщил о многократном увеличении поставок боеприпасов для армии РФ

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволю продлили домашний арест до 25 августа

В Думе скорректировали законопроект о штрафах для граждан за неявку в военкоматы

В Думе скорректировали законопроект о штрафах для граждан за неявку в военкоматы

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов

Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Движение поездов возобновлено на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов

Движение поездов возобновлено на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });