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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Взрывные устройства были сброшены с украинского беспилотника в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сброшенных с беспилотника взрывных устройствах, пострадавших нет.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Курская область
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