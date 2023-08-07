Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Семеро жителей Свердловской области осуждены по делу о гибели 44 человек от контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5,5 лет до 6,5 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Осужденной женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по версии следствия, в 2020-2021 годах обвиняемые занимались распространением контрафактного алкоголя в Екатеринбурге. "Указанная спиртосодержащая продукция содержала в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей", - отметили в прокуратуре.

В результате употребления этого спиртного пострадал 51 человек, из них 44 скончались.

Фигуранты дела в зависимости от роли и степени участия признаны виновными по статьям УК РФ "хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц," и "незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере". Вынесенный им приговор в законную силу пока не вступил.