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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Чемезов сообщил о работах по созданию в РФ новых радаров для отслеживания дронов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" создает систему, которая позволит лучше определять и перехватывать беспилотники, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Наш холдинг "Высокоточные комплексы" проводит работы по созданию системы по контролю за воздушным пространством. Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели - это как раз беспилотники. Потому что сегодня существующие радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих - самолетов, ракет и так далее", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также заявил, что беспилотник вертолетного типа БАС-200 с полезной нагрузкой 50 кг может быть использован в зоне специальной военной операции.

"Мы, конечно, этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, думаю, он может себя хорошо показать",- сказал глава "Ростеха".

Сергей Чемезов Ростех Владимир Путин
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