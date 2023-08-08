Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

МЧС РФ усилило контроль за безопасностью детей на пляжах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ в усиленном режиме следят за безопасностью среди несовершеннолетних на водных объектах, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"МЧС РФ усилен контроль за безопасностью на водных объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ведомства ежедневно выявляют несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых.

"С начала лета специалисты ведомства провели почти сто тысяч рейдов по пляжам и иным местам отдыха у воды. При этом выявлено более 6,7 тыс. детей, которые отдыхали у воды без присмотра взрослых. Это самая распространенная причина детских трагедий - безнадзорность со стороны родителей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС Александра Куренкова.

По его мнению, угрозу для безопасности также представляют "дикие" пляжи.

"Купаться на них нельзя: рельеф дна изменчив, акватория не обследована и не очищена от посторонних предметов. Все это зачастую приводит к трагедиям", - пояснил Куренков.

МЧС РФ Александр Куренков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порядка 10 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды

Что произошло за день: понедельник, 7 августа

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });