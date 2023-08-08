МЧС РФ усилило контроль за безопасностью детей на пляжах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ в усиленном режиме следят за безопасностью среди несовершеннолетних на водных объектах, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"МЧС РФ усилен контроль за безопасностью на водных объектах", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ведомства ежедневно выявляют несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых.

"С начала лета специалисты ведомства провели почти сто тысяч рейдов по пляжам и иным местам отдыха у воды. При этом выявлено более 6,7 тыс. детей, которые отдыхали у воды без присмотра взрослых. Это самая распространенная причина детских трагедий - безнадзорность со стороны родителей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС Александра Куренкова.

По его мнению, угрозу для безопасности также представляют "дикие" пляжи.

"Купаться на них нельзя: рельеф дна изменчив, акватория не обследована и не очищена от посторонних предметов. Все это зачастую приводит к трагедиям", - пояснил Куренков.