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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Умер переводчик кинофильмов Леонид Володарский

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве в возрасте 72 лет умер известный переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", на которой он работал.

Он умер от продолжительной болезни, сообщила его вдова.

Прощание с Леонидом Володарским пройдет 11 августа в Зале для прощания ЦКБ № 1 Управделами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве, окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он занимался переводами художественной литературы с английского и одним из первых стал переводить Стивена Кинга, преподавал, был радиоведущим, работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР.

Наибольшую известность ему принесли переводы и озвучивание фильмов.

Начал переводить кино в 1968 году. Работал на кинофестивалях. Стал широко известен благодаря манере речи и произношения в синхронных переводах множества зарубежных фильмов и телесериалов в 80-х-90-х годах, которые распространялись в России на пиратских VHS-кассетах.

Работал на радио и телевидении. С конца 1990-х по середину 2000-х годов сотрудничал с телекомпаниями НТВ и НТВ+ в качестве переводчика текстов диалогов в иностранных телесериалах и кинофильмах для студий озвучивания. Снимался в рекламе и озвучивал рекламные ролики.

Автора сценария и ведущего 10-серийного телефильма "Разведка, о которой знали немногие", написал политический детектив "Снег из Центральной Америки".

Хроника 05 января 2019 года – 08 августа 2023 годаУмершие знаменитости
Леонид Володарский
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