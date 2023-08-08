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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Хакеры взломали сайт администрации Тулы

Правоохранительные органы проверяют информацию о возможной утечке данных пользователей сервисов сайта

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о возможной утечке данных пользователей после хакерской атаки на сайт администрации Тулы, сообщили журналистам в горадминистрации во вторник.

"В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта", - сказал представитель администрации.

Хакерской атаке сайт администрации Тулы подвергся в ночь на вторник. На главной странице информационного ресурса была размещена картинка с репликой на украинском языке, которая сопровождалась аудиодорожкой с национальным гимном страны. Отмечается, что могла произойти утечка почти 7 тыс. строчек с личной информацией пользователей.

На данный момент сайт по-прежнему не работает.

Тула
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