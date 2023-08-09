Коллегия Минобороны РФ рассмотрит создание Московского и Ленинградского военных округов с усилением на западе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Коллегия российского военного ведомства на заседании в среду рассмотрит вопросы создания Московского и Ленинградского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах страны, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах", - сказал Шойгу, открывая заседание.

При этом он отметил, что "угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования".

"Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", - сказал министр обороны РФ.

В декабре прошлого года Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России планируется воссоздать Московский и Ленинградский военные округа.

Как сообщалось, в 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

3 июля Шойгу заявил на селекторном совещании, что развернута работа по формированию органов управления Московского и Ленинградского военных округов, готовятся кадры и техника для подразделений.

В январе этого года Минобороны РФ сообщало, что Шойгу провёл совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации", - сказал Шойгу 17 января на совещании в зоне специальной военной операции на Украине.

Министр тогда заявил, что предстоит "сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте".

24 января начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в интервью сайту aif.ru сказал, что причиной корректировки плана развития Вооруженных сил РФ стало стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также использование Украины для ведения гибридной войны против России.

"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии", - заявил тогда Герасимов.