Глава Минобороны РФ заявил, что закупка Польшей оружия несет риски для России

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Польша начала масштабные закупки оружия у США, Великобритании и Южной Кореи, это несет риски для России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

По его словам, в связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у США, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки", - сообщил глава военного ведомства.

Министр обороны России заявил, что есть информация о планах по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации западной Украины.