Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий исполнять обязательства РФ по валютным госгарантиям в рублях.

При этом такие госгарантии могут быть исполнены в рублях при наличии соответствующего волеизъяления их бенефициара по курсу ЦБ на дату предъявления требования. При отсутствии волеизъявления бенефициара и в случае невозможности исполнения обязательств в валюте они также будут исполнены в рублях.