Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок

С 1 сентября аптеки должны будут сообщать властям реквизиты выписанного рецепта

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках будет действовать только в некоторых случаях, в том числе при отпуске льготных препаратов и лекарств, отпускаемых дистанционно по рецептам, сообщили в Росздравнадзоре.

"С 1 сентября вступают в силу ряд изменений в постановление правительства (...) в том числе уточняющие порядок вывода из оборота (продажи) рецептурных лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

По уточненным правилам, при отпуске препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия).

"Указанная норма распространяется только на случаи вывода из оборота: лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; льготных лекарственных препараты, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством; а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам", - отметили в пресс-службе.

В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет, уточнили в сообщении.

Ранее "МК" сообщил, что с 1 сентября 2023 года рецептурные препараты можно будет купить в аптеках, только предъявив рецепт новой формы, на бланке с номером и печатью.