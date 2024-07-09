В РФ изменили порядок предоставления сведений в систему мониторинга лекарств

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство России изменило положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов: теперь при передаче препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету и отпускаются по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга.

Соответствующее постановление правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Минздрава РФ со своей стороны пояснили, что, согласно новой редакции, при передаче между субъектами обращения лекарственных средств из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и отпускаемых по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга.

В министерстве отметили, что теперь представление сведений в систему мониторинга будет осуществляться субъектом обращения лекарств, который осуществляет передачу препаратов. Субъект обращения лекарств, получивший препараты, также обязан представить в систему мониторинга сведения, подтверждающие их получение.

"Изменения направлены на совершенствование порядка мониторинга движения сильнодействующих лекарственных препаратов, и призваны усилить контроль за оборотом и обращением такой продукции", - добавили в Минздраве.