Российский ОПК к 2030 году выпустит гражданскую продукцию на 10 трлн рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Объем выпуска предприятиями оборонно-промышленного комплекса новой гражданской продукции к 2030 году составит около 10 трлн рублей накопительным итогом, заявил руководитель Центра диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП "ВНИИ Центр" Денис Журенков.

Он сказал об этом на расширенном заседании межведомственной рабочей группы коллегии ВПК по диверсификации и развитию рыночных механизмов в организациях ОПК в рамках форума "Армия-2023".

"Сейчас предприятия ОПК выпускают около 12 тысяч конечных продуктов гражданского и двойного назначения, из которых около 8 тыс. предназначены для корпоративного сегмента, - сказал Журенков. - К настоящему времени ими запущено около 850 проектов (по организации производства гражданской продукции - ИФ), по которым совокупный объем выпуска накопительным итогом к 2030 году составит около 10 трлн рублей".

Эксперт отметил, что сейчас предприятия ОПК наращивают объем производства гражданской продукции - несмотря на рост гособоронзаказа. Так, по его словам, по итогам 2022 года доля гражданской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК составила 23,9%, что на 4 п.п. больше аналогичного показателя 2021 года.

"В прошлом году организациям ОПК удалось нарастить объемы поставок продукции гражданского и двойного назначения для нужд СВО - прежде всего, в области медоборудования, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов, средств радиосвязи, автомобильной техники, - рассказал Журенков. - По итогам 2023 года ожидаем долю (гражданской продукции - ИФ) около 27%, что является хорошим показателем для темпов развития высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения".

По словам гендиректора Института государственно-частного планирования Елены Антипиной, сейчас в стране создано 26 территориальных научно-производственных кластеров двойного назначения. Она считает, что этого недостаточно - необходимо выстраивать сеть таких кластеров. Предполагается, что это позволит, в частности, организовать обмен актуальной информацией о научных и технологических наработках участников таких объединений, скоординировать их взаимодействие при решении конкретных производственных задач.

При этом Журенков отметил, что в прошлом году только около 80 предприятий ОПК участвовало в тех или иных кластерных механизмах. К настоящему времени число таких предприятий выросло до 200, а число самих кластеров увеличилось до 50 с 30 годом ранее.

По словам исполнительного директора ООО ЭТП (официальная электронная торговая площадка для проведения закупок предприятиями госкорпорации "Ростех") Александра Геллера, одним из инструментов для выстраивания кооперационных цепочек и обмена информацией о технологических/продуктовых возможностях научно-производственных кластеров могут стать электронные торговые площадки (ЭТП). Точнее, организованные на их базе "электронные магазины" и "витрины" продукции поставщиков тех или иных товаров.

Сдерживающими факторами для диверсификации производства предприятий ОПК участники совещания назвали, в частности, ряд узких мест в сфере регулирования прав на интеллектуальную собственность, в организации научных исследований и проведения НИОКР, в организации закупок в рамках "кластерных" проектов.

В последнем случае речь идет, в частности, о возможности проведения так называемых консорциумных закупок. То есть, закупок внутри кластера или закупок головной компании проекта в интересах других его участников. Однако большинство участников кластеров двойного назначения - предприятия и организации, закупки которых регламентируются законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) и "О контрактной системе" (44-ФЗ). Эти законы, по оценке экспертов, не предусматривают возможности проведения таких закупок.

В начале 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству поддержать диверсификацию производства предприятий ОПК на выпуск продукции гражданского назначения мерами, направленными на закупки такой продукции госзаказчиками и госкомпаниями. К 2025 году предполагается повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.