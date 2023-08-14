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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Конашенков сообщил об уничтожении в Николаевской области украинского С-300

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поразили батарею украинского зенитного комплекса ПВО С-300 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах", - сообщил представитель Минобороны России.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Конашенков сообщил, что уничтожены 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", - сказал официальный представитель Минобороны РФ. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявил он.

По направлениям

Российские военные в течение суток отразили 16 атак ВСУ на четырех направлениях, заявил Конашенков.

"На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений "Западной" группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - сказал он.

По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронемашины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две САУ Krab польского производства, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Водяное, Красногоровка и Невельское (ДНР)", - сказал Конашенков.

По словам генерала, потери ВСУ составили до 150 украинских военных, два танка, три боевые бронемашины, а также гаубицы: FH-70 производства Великобритании и "Мста-Б".

"Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что на красно-лиманском направлении за сутки отражены две атаки украинских войск в районе Червоной Дибровы (ЛНР), в результате ВСУ потеряли до 90 военных, три боевые бронемашины и два пикапа.

"На запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, танк, две БМП, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также САУ Krab польского производства.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское (ДНР)", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в результате боев уничтожено до 240 украинских военных, три боевые бронемашины, две артиллерийские системы М777 производства США, а также САУ Cezar французского производства.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет Alacran производства Испании", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ С-300 Николаевская область Украина
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