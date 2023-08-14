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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Продавцов социально значимых товаров в РФ предостерегли от манипуляций с ценами

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимой продукции об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры.

"По поручению (генпрокурора - ИФ) Игоря Краснова приняты меры по защите граждан от манипуляций с ценами на продовольствие. Генеральная прокуратура РФ предупреждает производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры", - сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность.

"В этой связи министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товаров", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что прокуроры регионов "ориентированы на активное использование превентивных мер реагирования с целью противодействия указанным манипуляциям и обеспечения баланса интересов всех участников торговых правоотношений".

"Состояние законности при ценообразовании на товары первой необходимости и медицинские препараты находится на особом контроле Генеральной прокуратуры РФ", - заявили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ
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