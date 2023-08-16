Памфилова анонсировала проект по предотвращению многократного голосования

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ЦИК России на сентябрьских выборах запустит пилотный проект в четырех регионах с использованием портала Госуслуг по внедрению механизма предотвращения многократного голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что в 2021 году проходил аналогичный эксперимент, чтобы решить проблему, "когда провокаторы, фактически, пытались несколько раз проголосовать, а потом обвинить именно избирательную систему, что она занимается то ли вбросами, то ли каруселями".

"И мы тогда для того, чтобы действительно ударить по рукам и предотвратить эту очевидную ложь, проводили эксперимент в пилотном проекте. Затем нам было как-то совсем не до того, то есть мы продолжали другие пилотные проекты, особенно связанные с ДЭГ", - сказала Памфилова.

"Мы тогда (в 2021 году - ИФ) проанализировали (механизм - ИФ), выявили плюсы, минусы. Сейчас мы уже на основании того, что было раньше, понимания плюсов и минусов, идём дальше. И уже попробуем в четырех регионах дальше отработать эту схему", - сказала глава ЦИК.

Она сообщила, что этот функционал может быть появится в цифровых сервисах в Личном кабинете членов избирательных комиссий на Госуслугах. "В сервисах мы тоже это предусматриваем, но с потенциалом на будущее; (в зависимости от того - ИФ) как пройдут пилотные проекты, что мы в результате получим, будем двигаться дальше или будем что-то другое предлагать", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК настоятельно рекомендовала всем членам избирательных комиссий заводить личные кабинеты на Госуслугах. "Потому что сейчас это становится современным инструментом нашей с вами работы", - сказала Памфилова, подчеркнув, что регистрация Личного кабинета никак не связана с вопросом об участии в онлайн-голосовании.

В свою очередь член ЦИК РФ Антон Лопатин сообщил "Интерфаксу", что будет создана рабочая группа по противодействию многократному голосованию. Т

По его словам, работа этой группы совершенствуется, в первую очередь, за счет применения новых современных технологий. В этом году принято решение в этой части использовать портал Госуслуг.

Лопатин уточнил, что этот механизм будет использоваться членами УИК. Прежде чем дать проголосовать гражданину по месту регистрации, члену УИК необходимо будет проверить в базе данных, голосовал ли гражданин или нет по месту пребывания. Это касается случаев, когда человек выписался со своего участка по месту регистрации и записался на другой. В случае, если он возвращается на свой прежний участок, он подлежит проверке, не выдавался ли уже гражданину избирательный бюллетень.