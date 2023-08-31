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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Более 1 млн заявлений подано для онлайн-голосования на сентябрьских выборах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Более 1 млн россиян подали через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через федеральную платформу на сентябрьских выборах, сообщает Минцифры России.

"На Госуслугах подано уже более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании", - говорится в сообщении Минцифры.

Заявление для голосования онлайн можно подать через Госуслуги до 23:59 мск 4 сентября. В Свердловской области зарегистрироваться можно до 5 сентября, в Челябинской и Томской областях - до 6 сентября.

В Минцифры напомнили, что заявление можно отозвать, если избиратель передумает.

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. С 8 по 10 сентября на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут проголосовать жители 24 регионов России. Для москвичей голосование доступно на портале mos.ru.

Минцифры Госуслуги ДЭГ
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