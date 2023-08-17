Сильная жара ожидается на Черноморском побережье Кубани

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение по жаре, прогнозируемой на Черноморском побережье, объявлено в Краснодарском крае, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Во второй половине дня и вечером 18 и 19 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара - плюс 37 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 по 18 августа в некоторых районах Краснодарского края, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.